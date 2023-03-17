Рівно рік тому 16 березня 2022 року Росія цілеспрямовано скинула бомби на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Російських льотчиків не зупинив навіть напис "Діти", нанесений великими літерами на асфальті перед будівлею театру. Було заявлено, що там загинуло близько 300 дорослих і дітей.

Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Крістіна згадали про трагедію на своїх сторінках в Інстаграм.

Григорій Решетник продемонстрував знімок знищеного драмтеатру у центрі Маріуполя. Він також упевнений, що ЗСУ зможуть повернути кожну вкрадену клаптик нашої землі.

"Рік тому росія вчинила теракт у Маріуполі, потрапивши до драмтеатру, де знайшли притулок сотні цивільних. Ніколи не забудемо і не пробачимо. І обов'язково повернемо всі наші землі до рідного дому", – підписав кадр він.

Водночас його дружина Христина Решетник емоційніше відреагувала на річницю трагедії. Вона також нагадала про трагедію, але додала, що всіх винуватців обов'язково буде покарано.

"Всі – від тих, хто наказав, до виконавця військового злочину, мають бути покарані. Богом і законом", – написала вона.

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