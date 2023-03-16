Популярний український ведучий Григорій Решетник разом із дружиною є для багатьох прикладом гармонійної родини. Пара вже багато років разом, а також виховує одразу трьох маленьких синів, розповідаючи про себе в Інстаграм.
«Щастя любить тишу, кохання живе три роки, почуття максимум сім 😁 І ми тут стоїмо перед вами (15-й рік разом), щоб розвінчати своїм прикладом ці міфи) ніколи не звертала уваги на те, що скажуть люди, ніколи не боялася забобонів , Бо вірю тільки в долю, вищі сили, Бога і в любов - істинну, сильну і віддану! - Поділилася емоціями Христина.
У мережі вирішили висловитися:
«Як добре ви написали; погоджуся з вами; Ви чудова пара; Мало вірити, що потрібно постійно підтримувати теплий вогник бажання; Впевнені та круті😍; А ми з чоловіком 19 років разом, у шлюбі 17;
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Неймовірна пара; У нас також із чоловіком цього року річниця 15 років; Ви вірите у долю? Чи кожен керує сам своєю долею?; Ой, я знаю, що у вас все за контрактом; 17 років разом, як три».
Раніше Крістіна Решетник розповіла, що у неї виникли проблеми, тому їй довелося звернутися до клініки та здати аналізи для встановлення причини.
Кілька годин тому Крістіна Решетник опублікувала посаду в Інстаграмі з медичного центру і зважилася розповісти про те, що там робить.
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.