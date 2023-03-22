Жена украинского телеведущего Григория Решетника несмотря на очень напряженные дни находит время, чтобы вести блог в сети. Там она постит снимки троих сыновей и знаменитого мужа. А в этот раз Кристина Решетник показала в Instagram новый, невероятно нежный и элегантный образ. А кроме того, поделилась своими странными ощущениями, которые в последнее время ее бесспокоят.

Кристина Решетник сменила наряд и появилась в кадре в элегантном твидовом брючном костюме. Пиджак с ассиметрично расположенным рядом пуговиц и вытачками на талии и прямые короткие шортики она дополнила сапожками на шпильке.

На снимке она улыбалась, а также позировала со серъезным выражением лица. Как призналась Кристина Решетник, в последние дни она чувствует, что у нее не хватает сил и настроение также пропадает.

"Какие-то странные последние дни по ощущениям. Все пишут, что причина – новолуние и она сильно влияет на самочувствие людей) я это не отслеживаю и особенно в такое не верю, но может что-то в этом есть? Ибо сил действительно не хватает", - поделилась личным Кристина Решетник.



Пользователи сети с ней согласились и также отметили, что этот месяц чувствуют себя не очень хорошо и в то же время тревожно.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.