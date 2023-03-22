Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала залаштунку своєї роботи та заінтригувала новим альбомом.
Як видно, у короткому ролику Світлана знята у просторій кімнаті, вона стоїть за мікрофоном, тоді як позаду її видно музикантів. Перед камерою артистка з'явилася у вузькому чорному вбранні із масивною золотистою прикрасою на шиї. Її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.
У підписі до публікації Лобода написала: "Вперше з таким трепетом чекаю цієї дати. 24.03. New album. Made in U". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Де знайти сили дочекатися п'ятниці?"
"Чекаємо на концерт у Києві".
"Ще кілька днів почекати і почуємо новий альбом від Лободи".
"Дуже чекаю реліз".
"Цікаво, альбом лише українською? Або змішаний".
"Ми теж дуже чекаємо на прем'єри!".
"Сподіваюся, що альбом українською".
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