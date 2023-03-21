Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася незвичайними кадрами з нової фотосесії.

Як видно, на нових знімках Дашу зображено на прогулянці Києвом, вона грайливо кіношним позує фотографу. Перед камерою блогерка з'явилася ніби в новій зовнішності - на ній широкі сірі штани, біла блузка з гострим коміром і модна чорна курточка, яку вона не застібала. Доповнює образ невелика брендова сумочка, волосся випрямлене та акуратно укладене, а на обличчі стильні темні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Дар'я у місті". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:

"Що за Лара Крофт?"

"Можна посилання на ваші штани? Дуже красиві та стильні".

"Даша, що ви робили з губами? Виглядають більше, але не виглядають як після уколів".

"Вас як леді, сприймаю у сукнях, тим більше із такою фігурою".

"Ну таке красиво!"

"Де купували такі очки?".

"Дар'я, ну це взагалі вогонь".

"Гарно".

"Колір волосся прекрасний".

"Стильна".

"Дуже красива".

Нагадаємо, "Фантастична жінка": Квіткова після розриву з Добриніним побешкетувала в ліфті наодинці.

Як повідомляла Politeka, "Життя з яйцями": Єфросиніна зачепила Дьоміна та Біднякова новими фото.

Також Politeka писала, що Великий з "Квартал 95" перетворився на Лукашенка і звернувся до українців із незвичайним проханням: відео.