Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала закулисье своей работы и заинтриговала новым альбомом.

Как видно, в коротком ролике Светлана запечатлена в просторной комнате, она стоит за микрофоном, тогда как позади нее видно музыкантов. Перед камерой артистка появилась в узком черном наряде с массивным золотистым украшением на шее. Ее волосы распущены и растрепаны, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Лобода написала: "Первый раз с таким трепетом жду этой даты. 24.03. New album. Made in U". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Где найти силы дождаться пятницы?".

"Ждем концерта в Киеве".

"Еще несколько дней подождать и услышим новый альбом от Лободы".

"Очень жду релиз".

"Интересно, альбом только на украинском? Или смешанный".

"Мы тоже очень ждем премьеры!".

"Надеюсь, что альбом на украинском".

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