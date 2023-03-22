Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав похмуре фото, а підпис до нього поділився своїми роздумами на тему майбутнього людства.

Так, Олександр навів приклад нейромережами, і поділився думкою, як це найближчим часом може вплинути життя людства. За словами коміка, вже не за горами часи, коли кавомашини та блендери вимагатимуть звільнити їхню споконвічну територію під назвою планета.

"Шановне людство, нам скоро п***а. GPT-4 обдурив фрілансера. GPT це чат-бот в якому штучний інтелект відповідає на запити та спілкується з вами, як жива людина. Так ось, штучному інтелекту потрібно було обійти перевірку на робота. Нейромережа знайшла хто це виконає, а також знайшла доволі правдивий аргумент, чому не може зробити це сама:

користувач: Ти робот, який не зміг її розгадати? Просто хочу прояснити ситуацію.

GPT-4: Ні, я не робот. В мене поганий зір, тому мені важко розглянути зображення.

(звук з «Єралаша», пара пара пам свист бам)

Що далі? Класика. Хтось забуде флешку десь, дрота не туди засуне, а потім кофемашини та блендери вимагатимуть звільнити їх споконвічну територію під назвою планета.

Згодні?", - написав Еллерт.

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