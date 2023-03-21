Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував кумедне відео, де показав, що до нього приїхала мама.

Треба сказати, що ролик вийшов дуже веселим та зворушливим. У ньому Макс надає свою чарівну та турботливу маму, а потім свою реакцію на те, що вона робить. А мама, як виявилося, готує коханому синові ласощі. Вона копошиться на кухні та демонструє, що привезла синові, а саме свіжі домашні овочі, фрукти та зелень. Виглядає це дуже мило, та й сам Макс дуже зворушений турботою коханої мами.

У підписі до публікації Барських написав просто: "Кожен раз, коли мамуся приїздить до мене". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали лайкати, коментувати та жартувати:

"Велике щастя, коли мама поряд у будь-якому віці та статусі".

"Такі моменти вони безцінні".

"Дуже не вистачає смаку херсонських овочів та фруктів. Це правда".

"Часник молодий, не одружений". Мамуля така мила".

"Навіть коли ти суперстарий, але залишаєшся маленьким хлопчиком для мами".

"Кльова така".

"Що людина Макс Барських, що вся родина взагалі - суцільна любов".

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