Цього разу на своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати картопляні зрази з тушкованою капустою.

Для начинки беремо такі інгредієнти:

Цибуля - 150 г

Морква - 140 г

Капуста - 1000 г

Часник - 4 зуб

Олія - 60 г

Сіль - 8 г

Паприка копчена - 1 ч.л.

Перець чор. мел. - 1 ч.л.

Цукор - 2 ст.л.

Томатна паста - 2 ст.л.

Вода 300 г

Для картопляного тіста:

Картопля - 900 г

Яйця - 2 шт.

Борошно - 180 г

Сіль - 10 г

Часник сушений мел. - 1 ч.л.

Коріандр мел. - 2 ч.л.

Капусту шинкуємо шириною в 1 см, підсолюємо, додаємо олію, перемішуємо, викладаємо на деко та відправляємо в розігріту до 160-180 градусів духовку на 15-20 хв. Цибулю з морквою обсмажуємо, додаємо цукор, томатну пасту та карамелізуємо, постійно помішуючи. Потім з'єднуємо пасеровані овочі з капустою, додаємо спеції та воду.

"Тушкуємо 10 хв, доводим до смаку по солі, цукру та можна додати лимонного соку для кислоти. Далі дивитесь на стан капусти, я люблю щоб ніжно хрустіла трішки, тоді припиняю готувати, але ви можете тушкувати довше, щоб була мяка. В кінці скиньте готову капусту на сито, щоб зійшла зайва волога та надлишкова олія", — радить зірка "Мастер Шеф".

Відварену або запечену картоплю переминаємо, додаємо яйця, борошно, часник, коріандр, солимо та замішуємо тісто. Ділимо на кульки масою приблизно 120-160 г. Розплескуємо до товщини 0.5 см, викладаємо по 1,5 ст.л. капусти (капусти має бути стільки, щоб ви могли заліпити краї тіста). Формуємо наші вироби в кнельки. Обсмажуємо зрази з обох боків — і все готово, можна смакувати.

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