На своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати баклажани, запечені з сиром.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Баклажан 600 г

Оливкова олія 30 г

Сіль 5 г

Сир моцарела 250 г

Для соусу:

Томати пелаті 250 г

Оливкова олія 40 г

Цукор 30 г

Сіль 3 г

Базилік 30 г

Закуска готується дуже просто та швидко. Спершу нарізаємо баклажан кружальцями товщиною 1,5-2 см. Робимо на шматочках баклажану надрізи, але не прорізаючи його до кінця. Викладаємо на деко з пергаментом, попередньо змащене олією.

Перебитий томат з’єднуємо з оливковою олією, цукром, базиліком, солимо та добре перемішуємо. Викладаємо соус на баклажан. Рвемо на шматочки чи натераємо сир моцарела та викладаємо зверху. Відправляємо баклажани запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":

"Люблю такі рецепти, що легко і смачно☺️ А не такі що пів дня готуєш, а за 10хв. з‘їдять😂";

"Класно, але не по сезону.. бо я тепер хочу баклажанів, і вони зараз коштують, як пів хати😅";

"Тут робота не лише в приготуванні, а і в зйомках такого класного естетичного відео🔥. Тож, подвійне дякую, Миколо".

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