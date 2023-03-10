На своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати баклажани, запечені з сиром.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- Баклажан 600 г
- Оливкова олія 30 г
- Сіль 5 г
- Сир моцарела 250 г
Для соусу:
- Томати пелаті 250 г
- Оливкова олія 40 г
- Цукор 30 г
- Сіль 3 г
- Базилік 30 г
Закуска готується дуже просто та швидко. Спершу нарізаємо баклажан кружальцями товщиною 1,5-2 см. Робимо на шматочках баклажану надрізи, але не прорізаючи його до кінця. Викладаємо на деко з пергаментом, попередньо змащене олією.
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Перебитий томат з’єднуємо з оливковою олією, цукром, базиліком, солимо та добре перемішуємо. Викладаємо соус на баклажан. Рвемо на шматочки чи натераємо сир моцарела та викладаємо зверху. Відправляємо баклажани запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Українці в коментарях оцінили рецепт від зірки "Мастер Шеф":
"Люблю такі рецепти, що легко і смачно☺️ А не такі що пів дня готуєш, а за 10хв. з‘їдять😂";
"Класно, але не по сезону.. бо я тепер хочу баклажанів, і вони зараз коштують, як пів хати😅";
"Тут робота не лише в приготуванні, а і в зйомках такого класного естетичного відео🔥. Тож, подвійне дякую, Миколо".
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