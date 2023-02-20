На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати ажурні млинці з ікрою минтая у сметані.

"Свято Масниці — чудовий привід спробувати нові рецепти млинців, оладок та панкейків у дуеті з ікрою минтая. Ця ікра — смачне та доступне джерело Омега–3 жирних кислот, необхідних для роботи нашого організму. Особливо наприкінці зими та на початку весни", — пише Микола Люлько.

Для млинців нам знадобляться такі інгредієнти:

- Молоко — 250 г.

- Вода — 250 г.

- Цукор — 2 ст. л.

- Сухі дріжджі — 8 г.

- Яйця курячі — 2 шт.

- Сіль — 0,5 ч. л.

- Борошно — 190 г.

- Олія — 50 г.

Змішуємо молоко, воду та цукор. Суміш можна підігріти в мікрохвильовці протягом 30 секунд, щоб була тепла. Додаємо дріжджі, перемішуємо і даємо 15 хв на активацію. Збиваємо яйця з сіллю та додаємо до першої суміші. Перемішуємо і додаємо борошно, ретельно вмішуючи його, щоб не утворилися грудочки. Потім вливаємо олію. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто виросло втричі (приблизно на 40 хв). Смажимо на середньому вогні.

"Процес вам сподобається. Якщо зробити все правильно, млинці матимуть гарну текстуру з дірочками 🔥", — наголосив учасник "Майстер Шеф".

Для ікри зі сметаною:

- Ікра минтая — 180 г.

- Сметана — 25–30 % 50 г.

- Цибуля синя — 40 г.

- Огірок маринований — 40 г.

- Лимон — 0,5 шт.

Нарізаємо дрібним кубиком цибулю та огірки, додаємо їх до ікри, приправляємо все сметаною, цедрою лимона і лимонним соком.

Нагадаємо, зірка "Мастер Шеф" дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.