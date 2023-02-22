На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати лимонний торт із млинців з двома видами крему.

Для млинців нам знадобляться такі інгредієнти:

Яйця 6 шт

Цукор 80 г

Сіль 6 г

Борошно 250 г

Молоко 500 г

Олія 40 г

Все змішайте в однорідну масу та дайте 30 хвилин відпочити тісту. Якщо у вас будуть комочки, пролийте суміш через сито. І смажимо млинці.

Для лимонного крему беремо:

Сік лимона 200 г

Цедра лимона з 3 шт.

Цукор 120 г

Вершкове масло 90 г

Жовтки 6 шт

З’єднайте всі інгрідієнти, окрім масла, замішайте до однорідної маси та заваріть на паровій бані, постійно помішуючи, до густого стану (коли піде перший гарний пар, крем готовий, або коли суміш набере 85 градусів). В гарячий крем додайте масло та вмішайте його. Відправляємо в холодильник на 1 годину, щоб повністю охолов та став ще густіший.

Для вершкового крему:

Маскарпоне 500 г

Ванільний цукор 20 г

Просто поєднайте інгредієнти, легенько та швидко взбийте їх.

"Перемажте млинці по черзі кремами (можна приготувати повністю з лимонним, але тоді готуйте в половину більше від рецепту). Перемазаний торт відправте в холодильник щоб він повністю охолов! Посипте цукром, карамелізуйте з допомогою пальника та смакуйте😋", — додав Микола Люлько.

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