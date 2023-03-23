В этот раз на своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить картофельные зразы с тушеной капустой.

Для начинки берем следующие ингредиенты:

Лук – 150 г

Морковь – 140 г

Капуста - 1000 г

Чеснок – 4 зуб

Масло растительное - 60 г

Соль – 8 г

Паприка копченая – 1 ч.л.

Перец чёр. мол. – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Томатная паста - 2 ст.л.

Вода 300 г

Для картофельного теста:

Картофель - 900 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 180 г

Соль – 10 г

Чеснок сушеный мол. – 1 ч.л.

Кориандр мол. – 2 ч.л.

Капусту шинкуем шириной в 1 см, подсаливаем, добавляем масло, перемешиваем, выкладываем на противень и отправляем в разогретую до 160-180 градусов духовку на 15-20 мин. Лук с морковью обжариваем, добавляем сахар, томатную пасту и карамелизуем, постоянно помешивая. Затем соединяем пассированные овощи с капустой, добавляем специи и воду.

"Тушим 10 мин, доводим по вкусу по соли, сахару и можно добавить лимонный сок для кислоты. Далее смотрите на состояние капусты, я люблю чтобы нежно хрустела немножко, тогда прекращаю готовить, но вы можете тушить дольше, чтобы была мягкая. В конце скиньте готовую капусту на сито, чтобы вышла лишняя влага и масло", - советует звезда "Мастер Шеф".

Отварной или запеченный картофель переминаем, добавляем яйца, муку, чеснок, кориандр, солим и замешиваем тесто. Делим на шарики массой примерно 120-160 г. Расплескиваем до толщины 0.5 см, выкладываем по 1,5 ст.л. капусты (капусты должно быть столько, чтобы вы могли залепить края теста). Формируем наши изделия в кнельки. Обжариваем зразы с обеих сторон — и все готово, можно смаковать.

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