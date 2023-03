Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував кумедне відео, де засвітив фрагмент треку з нового альбому.

Як видно, Макс зняв відео в автомобілі, видно, що він у чудовому настрої. Як видно, артист їде за кермом і в цей час співає свій новий трек англійською мовою і при цьому грайливо усміхається.

У підписі до публікації Барських написав: "Навіть не буду запитувати, бо я знаю точно, мої слухачі чекають на новий альбом так само, як і я. І він вже майже готовий. Ловить сніпет ще однієї пісні!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію виконавця:

"Цей біт просто розривний. Так уже хочеться пісень про танці та кохання, цього не вистачало".

"Просто чудова ви людина, і гарного вам дня!"

"Не питай, Максе! Ми ще більше чекаємо, ніж ти. Альбом буде вогонь".

"Ці звуки дивують Max! Can't wait for the new album!".

"Молодець, виходь на світовий рівень, щоб бути популярним на весь світ".

"Макс, а давай ще снепет! Інший пісні. А всіх пісень з альбому?".

"Крутий. Більше нічого сказати! Любимо вас і пишаємося".

"Однією мені захотілося вкусити за цю губу?"

"Дуже чекаємо! А інші пісні покажеш?"

"Ми більше тебе чекаємо на новий альбом, наш улюблений маестро".

Нагадаємо, "Що далі?": Еллерт з "Холостячки" на прикладі розповів, що чекає людство в майбутньому.

Як повідомляла Politeka, "У будь-якому віці та статусі": Барських повеселив і зворушив відео, як до нього приїхала мама.

Також Politeka писала, що "Що за Лара Крофт?": Квіткова після розриву з Добриніним здивувала новою зовнішністю.