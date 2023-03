Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал забавное видео, на котором засветил фрагмент трека из нового альбома.

Как видно, Макс снял видео в автомобиле, видно, что он в прекрасном расположении духа. Как видно, артист едет за рулем и в это время напевает свой новый трек на английском языке и при этом игриво улыбается.

В подписи к публикации Барских написал: "Даже не буду спрашивать, потому что я знаю точно, мои слушатели ждут нового альбома так же, как и я. И он уже почти готов. Ловите снеппет еще одной песни!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя:

"Этот бит просто разрывный. Так уж хочется песен о танцах и любви, этого не хватало".

"Просто замечательный вы человек, и хорошего вам дня!".

"Не спрашивай, Макс! Мы еще больше ждем, чем ты. Альбом будет огонь".

"Эти звуки удивляют Max! Can't wait for the new album!".

"Молодец, выходи на мировой уровень, чтобы быть популярным на весь мир".

"Макс, а давай еще снеппет! Другой песни. А всех песен из альбома?".

"Крутой. Больше нечего сказать! Обожаем вас и гордимся".

"Одной мне захотелось укусить за эту губу?".

"Очень ждем! А другие песни покажешь?".

"Мы больше тебя ждем новый альбом, наш любимый маэстро".

