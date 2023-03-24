Зірка "Мастер Шеф" розповіла, як приготувати французький цибулевий суп із грінками.

"Ось він - довгоочікуваний цибулевий суп! 🍲 Французький рецепт у невеликій авторській інтерпретації. Вам сподобається! 😋", - пише Ліза Глінська.

Беремо такі інгредієнти:

1,5 кг цибулі

1 морквина

1 курча

100 г вершкового масла

сіль та перець за смаком

Курча разом із морквою і одну цибулину відправляємо в каструлю, заливаємо водою, солимо і варимо на слабкому вогні до готовності бульйону. Під час готування знімайте шум.

Тим часом цибулю наріжте тонкими півкільцями. Відправте в другу каструлю вершкове масло і нарізану цибулю, посоліть і поставте томитися на слабкому вогні під кришкою на 30 хвилин. Не збувайте помішувати цибулю. Додаємо 1,5 л бульйону, перемішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо варитися ще 40 хвилин на слабкому вогні. Доведіть до смаку за допомогою солі та суміші перців. Пробийте суп блендером.

Щоб приготувати грінки, підсушіть хліб у духовці, розігрітій до 180С, протягом 8-10 хвилин. Посипте зверху дрібно натертим сиром та поставте грінки в духовку ще на 4-5 хвилин. Розлийте суп по тарілках, покладіть зверху готові грінки та подавайте.

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