Єлизавета Глынська розповіла, як приготувати паштет із копченої скумбрії з паприкою.

"Приїлися бутерброди? 🥪 Приготуйте оригінальну закуску - смачнющий паштет із копченої скумбрії з паприкою на тостах. Пальчики оближете! 😋 ", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

300 г скумбрії гарячого копчення (м'якуш, 1 шт.)

150 г крем-сиру

1 ч. л. лимонного соку

1/3 ч. л. копченої паприки

1 варене яйце

сіль (за смаком)

Готується паштет дуже просто. Спочатку розберіть рибу на маленькі шматочки. Додайте до неї крем-сир і розімніть. Натріть і додати яйце, перемішайте. Додайте паприку, лимонний сік і знову добре перемішайте. Накрийте плівкою та приберіть у холодильник на кілька годин.

Потім дістаньте паштет із холодильника, зробіть з нього кнелі (невеликі кульки) і викладіть на хрусткі тости. Для декору Єлизавета Глынська зверху трошки посипає тости паприкою.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Думаю, можна ще зверху прикрасити листочком руколи, або покласти чорну маслину для кольору. Спасибі, Лізо, за ідею";

"Рецепт просто смакота, я приготую, люблю рибку";

"Потужний рецепт! Без слів! Беру на замітку".

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