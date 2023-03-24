Звезда "Мастер Шеф" рассказала, как приготовить французский луковый суп с гренками.
"Вот он - долгожданный луковый суп! 🍲 Французский рецепт в небольшой авторской интерпретации. Вам понравится! 😋", — пишет Лиза Глинская.
Берем такие ингредиенты:
- 1,5 кг лука
- 1 морковь
- 1 цыпленок
- 100 г сливочного масла
- соль и перец по вкусу
Цыпленка вместе с морковкой и одну луковицу отправляем в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим на слабом огне до готовности бульона. Во время приготовления снимайте шум.
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Тем временем лук нарежьте тонкими полукольцами. Отправьте во вторую кастрюлю сливочное масло и нарезанный лук, посолите и поставьте томиться на слабом огне под крышкой на 30 минут. Не звбывайте помешивать лук. Добавляем 1,5 л бульона, перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем вариться еще 40 минут на слабом огне. Доведите до вкуса с помощью соли и смеси перцев. Пробейте суп блендером.
Чтобы приготовить гренки, подсушите хлеб в духовке, разогретой до 180С, в течение 8-10 минут. Посыпьте сверху мелко натертым сыром и поставьте гренки в духовку еще на 4-5 минут. Разлейте суп по тарелкам, положите сверху готовые гренки и подавайте.
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