Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати сирну плетінку з горіхами.

"Сьогодні ви дізнаєтеся, як приготувати неймовірно смачну сирну плетінку з горіхами. Мій улюблений і дуже простий рецепт сирного тіста чудово поєднується з корицею та горіхами. Випічка виходить дуже ошатною та ароматною", - радить зірка "Майстер Шеф".

Для тесту беремо:

300 г кисломолочного сиру (жирність 5%)

200 г борошна

200 г вершкового масла (холодного)

8 г розпушувача

дрібка солі

Для горіхової начинки:

100 г волоських горіхів

50 г цукру

5 г кориці

30 г вершкового масла

30 мл чорного рому

Спершу готуємо тісто. Насипте борошно на деко, туди ж натріть масло за допомогою терки, змішайте, додайте розпушувач і сіль. Коли вийде крихта, відправте в неї перетертий через сито сир і замісіть тісто. Оберніть тісто харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1-2 години.

Далі готуємо горіхову начинку: обсмажте горіхи, помістіть їх разом з рештою інгредієнтів у мірну склянку і подрібніть за допомогою занурювального блендера до однорідної консистенції.

Дістаньте тісто з холодильника, на присипаному борошном столі розкачайте тісто в пласт товщиною 5-4 мм, 45х35 см. Рівномірно промажте тісто горіховою начинкою. Заверніть тісто в рулет. Потім, відступивши від краю 2-3 см, розріжте його вздовж і сформуйте косичку.

Перекладіть плетінку на деко, застелене пергаментом, і відправте її в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30-35 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою. Витягніть плетінку з духовки і дайте повністю охолонути. Після цього присипте цукровою пудрою і подавайте.

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