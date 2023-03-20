Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати сирну плетінку з горіхами.
"Сьогодні ви дізнаєтеся, як приготувати неймовірно смачну сирну плетінку з горіхами. Мій улюблений і дуже простий рецепт сирного тіста чудово поєднується з корицею та горіхами. Випічка виходить дуже ошатною та ароматною", - радить зірка "Майстер Шеф".
Для тесту беремо:
- 300 г кисломолочного сиру (жирність 5%)
- 200 г борошна
- 200 г вершкового масла (холодного)
- 8 г розпушувача
- дрібка солі
Для горіхової начинки:
- 100 г волоських горіхів
- 50 г цукру
- 5 г кориці
- 30 г вершкового масла
- 30 мл чорного рому
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Спершу готуємо тісто. Насипте борошно на деко, туди ж натріть масло за допомогою терки, змішайте, додайте розпушувач і сіль. Коли вийде крихта, відправте в неї перетертий через сито сир і замісіть тісто. Оберніть тісто харчовою плівкою і відправте в холодильник на 1-2 години.
Далі готуємо горіхову начинку: обсмажте горіхи, помістіть їх разом з рештою інгредієнтів у мірну склянку і подрібніть за допомогою занурювального блендера до однорідної консистенції.
Дістаньте тісто з холодильника, на присипаному борошном столі розкачайте тісто в пласт товщиною 5-4 мм, 45х35 см. Рівномірно промажте тісто горіховою начинкою. Заверніть тісто в рулет. Потім, відступивши від краю 2-3 см, розріжте його вздовж і сформуйте косичку.
Перекладіть плетінку на деко, застелене пергаментом, і відправте її в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30-35 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою. Витягніть плетінку з духовки і дайте повністю охолонути. Після цього присипте цукровою пудрою і подавайте.
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