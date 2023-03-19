Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом простого та дуже мачного сніданку.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати оладки з бананом.

"Ніжні та легкі у приготуванні оладки з бананом та ягодами - просто ідеальні для вихідного дня. Я сама часто готую їх на сніданок", - розповідає зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

2 банана

2 яйця

40 гр тростинного цукру (можна замінити білим)

100 гр рисового борошна

6 гр розпушувача (без борошна, на крохмалі)

сіль

100 гр свіжої чорної смородини, малини або чорниці (можна замінити на 50 г сушеної чорниці або родзинок)

кориця або ваніль - за бажанням

Для декору:

свіжі ягоди (малина, смородина, ожина, лохина)

20 гр цукрової пудри

Спочатку потрібно приготувати тісто для оладок. Для цього покладіть у миску банани, яйця, цукор і перебийте занурювальним блендером або розімніть виделкою до однорідності.

З'єднайте рисове борошно з розпушувачем, додайте сіль, перемішайте. Відправте борошняну суміш у бананову і знову пробийте блендером. Додайте свіжі або сухі ягоди і делікатно перемішайте.

Підсмажте оладки з двох боків на антипригарній сковороді під кришкою. Можна взяти звичайну сковороду, змастивши її невеликою кількістю олії.

Подавайте оладки з ягодами та цукровою пудрою.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.