Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати оладки з бананом.
"Ніжні та легкі у приготуванні оладки з бананом та ягодами - просто ідеальні для вихідного дня. Я сама часто готую їх на сніданок", - розповідає зірка "Майстер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 банана
- 2 яйця
- 40 гр тростинного цукру (можна замінити білим)
- 100 гр рисового борошна
- 6 гр розпушувача (без борошна, на крохмалі)
- сіль
- 100 гр свіжої чорної смородини, малини або чорниці (можна замінити на 50 г сушеної чорниці або родзинок)
- кориця або ваніль - за бажанням
Для декору:
- свіжі ягоди (малина, смородина, ожина, лохина)
- 20 гр цукрової пудри
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Спочатку потрібно приготувати тісто для оладок. Для цього покладіть у миску банани, яйця, цукор і перебийте занурювальним блендером або розімніть виделкою до однорідності.
З'єднайте рисове борошно з розпушувачем, додайте сіль, перемішайте. Відправте борошняну суміш у бананову і знову пробийте блендером. Додайте свіжі або сухі ягоди і делікатно перемішайте.
Підсмажте оладки з двох боків на антипригарній сковороді під кришкою. Можна взяти звичайну сковороду, змастивши її невеликою кількістю олії.
Подавайте оладки з ягодами та цукровою пудрою.
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