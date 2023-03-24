Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив потужне відео з чергової репетиції, де він виконав одну з останніх своїх пісень "Мамо, не плач", та зворушив одкровенням про власну маму.
"«Мамо, не плач» - зовсім нова для мене й для вас пісня. Але одразу вона стала рідною. Я відчуваю це, коли ви співаєте її разом зі мною на концертах, по вашим неймовірно теплим відео в TikTok. Я навіть відчуваю це по своїй мамі, яка залюбки слухає її та кожен раз обіймає мене, коли я виконую цей трек для неї. Репетиції до шоу Bestseller ще тривають. Зовсім скоро ви почуєте ще більше нових пісень. І нагадую, що першими почують мій англомовний альбом саме глядачі в рамках нового туру", — написав Макс Барських під відео.
Шанувальники в коментарях підтримали артиста та захоплено відгукуються про його новий україномовний репертуар:
"Боже, як це емоційно 👏👏👏 як зворушливо та красиво водночас ❤️";
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"Як гарно ❤️❤️❤️як Вам личить українська мова❤️❤️❤️ зараз Ваш репертуар - це щось нереальне 😍";
"Майже всі твої пісні, Макс, стають для мене рідними, особливо в такий важкий час. Дякую за вміння передавати справжні почуття і емоції через творчість ❤️ І дякую твоїй матусі за такого сина!✨".
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.