Відома українська ведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко представила топ-добірку тим, що найбільш обговорюються в мережі.

Телеведуча Марічка Падалко розповіла у мережі, як Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включав інженерні машини Dachs (фото 2), кулемети та запчастини до бронетехніки.

Агент Гіркін заявив, що ЗСУ отримали набагато більше техніки для контрнаступу, ніж повідомляється публічно, зокрема вже є 100 "леопардів". Можливо, через такі завищені очікування росіяни заговорили про розконсервування своєї архівної техніки (відео 3).

У бойових діях у Бахмуті загинув французький доброволець Кевін Девід. Він став п'ятим громадянином Франції, який загинув у боях за Україну (фото 5).

80-та бригада ЗСУ опублікувала фотографію з Бахмута, де вчителька використовує старлінк військових, щоб перевірити уроки дітей (фото 6).

Вчителька повідомила, що російські діти мають бути раді, що їх не розстріляли у класі за напис "Путін-злодій" (відео 7).

Вночі російські військові атакували Україну іранськими безпілотниками. П'ять ударів припало на об'єкт у Кривому Розі. Жодних інших подробиць місцева військова адміністрація не повідомила.

На Сумщині у Білопіллі розбирають завали після нічних обстрілів авіабомбами (відео 8).

Російські військові атакували Пункт Незламності у Костянтинівці Донецької області. П'ятеро людей загинули.

Україна передала Росії п'ять тяжко поранених полонених без жодних умов, яких можна було транспортувати відповідно до Женевської конвенції (відео 9).

До роковин знищення російського корабля "Саратов" у бердянському порту головнокомандувач Валерій Залужний опублікував відео, яке демонструє, як це було (відео 10), а росіяни сьогодні вперше визнали цю втрату.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.