Телеведущая Маричка Падалко рассказала в сети, как Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включал инженерные машины Dachs (фото 2), пулеметы и запчасти к бронетехнике.

Агент Гиркин заявил, что ВСУ получили гораздо больше техники для контрнаступления, чем сообщается публично, в том числе уже имеется 100 "леопардов". Возможно, из-за таких завышенных ожиданий россияне заговорили о расконсервировании своей архивной техники (видео 3).

В боевых действиях в Бахмуте погиб французский доброволец Кевин Дэвид. Он стал пятым гражданином Франции, погибшим в боях за Украину (фото 5).

80-я бригада ВСУ опубликовала фотографию из Бахмута, где учительница использует старлинк военных, чтобы проверить уроки детей (фото 6).

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Учительница сообщила, что русские дети должны быть рады, что их не расстреляли в классе за надпись "путин-вор" (видео 7).

Ночью российские военные атаковали Украину иранскими беспилотниками. Пять ударов пришлось на объект в Кривом Роге. Никаких других подробностей местная военная администрация не сообщила.

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Украина передала России пять тяжелораненых пленных без всяких условий, которых можно было транспортировать в соответствии с Женевской конвенцией (видео 9).

К годовщине уничтожения российского корабля "Саратов" в бердянском порту главнокомандующий Валерий Залужный опубликовал видео, которое демонстрирует, как это было (видео 10), а россияне сегодня впервые признали эту потерю.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.