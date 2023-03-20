На своїй сторінці в Instagram ведуча показала "бридке відео дня", як путін напередодні в Маріуполі спілкувався із місцевою масовкою (відео 1). «Спротив Маріуполя» вже ідентифікував цих «ждунів руського миру». В офісі президента України прокоментували візит путіна до окупованого міста як «звичне бажання злочинця побувати на місці злочину» (фото 2).
За даними міської ради Маріуполя в місті росіяни вбили 22 тисячі мешканців. Історики нагадують, що Гітлер теж був в окупованому Маріуполі під час Другої світової (фото 3).
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, заявив, що його країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує путіна, якщо він з’явиться в його країні: «Я очікую, що МКС незабаром звернеться до Інтерполу та країн-учасниць і попросить їх забезпечити виконання» (фото 4).
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