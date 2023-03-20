Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 389 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала "бридке відео дня", як путін напередодні в Маріуполі спілкувався із місцевою масовкою (відео 1). «Спротив Маріуполя» вже ідентифікував цих «ждунів руського миру». В офісі президента України прокоментували візит путіна до окупованого міста як «звичне бажання злочинця побувати на місці злочину» (фото 2).

За даними міської ради Маріуполя в місті росіяни вбили 22 тисячі мешканців. Історики нагадують, що Гітлер теж був в окупованому Маріуполі під час Другої світової (фото 3).

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, заявив, що його країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду і заарештує путіна, якщо він з’явиться в його країні: «Я очікую, що МКС незабаром звернеться до Інтерполу та країн-учасниць і попросить їх забезпечити виконання» (фото 4).

Росіяни обстріляли село Кам’янське на Запоріжжі, там загинуло троє людей.

Канада відправила в Україну танки Bergepanzer 3 – це спецмашини спільного німецько-нідерландського виробництва, сконструювані на базі «леопардів» (відео 6).

Посольство США в Україні привітало всіх з Днем екологічної переробки картиною із українським трактором та російським танком (фото 7).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.