Віднедавна ведуча залишилася з сином у Києві вдвох. Дві її донечки вже три місяці в Празі. Чоловік — журналіст, екс-нардеп, а нині боєць ЗСУ Єгор Соболєв — на Запорізькому фронті.

"Найцінніше, що в мене є зараз, це родинний дзвінок у WhatsApp щовечора о 21:30. І велике щастя, коли на ньому може бути вся сім’я, всі п’ятеро. Я ненавиджу росіян, які не лише принесли країні стільки горя, а в усіх нас вкрали рік життя, в багатьох - все життя", — пише Марічка Падалко у себе в Instagram.

Колись як багатодітна мама вона мріяла про домашній спокій хоч на кілька годин, але зараз для неї тиша в домі — це найогидніший звук.

У річницю повномасштабного вторгнення зірка вирішила подякувати всім, хто допомагав її родині за цей рік.

"Місто Жовква і його мешканців. Готель «Собеський», який наглядав за моїми дітьми, яких там залишили самих. Мою куму Іванну Коберник, яка перша до них змогла дістатися в кінці того страшного тижня. Моїх батьків, які багато місяців дбали про внуків. Друзів зі США, Франції, Словаччини, Італії, Швеції і особливо Чехії, які підтримували нашу родину. Колег, які завжди були поруч. Чоловіка, який був завжди коханим, але тепер я навіть не знаю, як можна кохати ще більше. Я пам’ятаю, коли він пішов 24 лютого, я дуже боялася його більше не побачити. Тепер я мрію, як повернеться після перемоги назавжди. Як всі повернуться. Звідусіль", — додала Марічка Падалко.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.