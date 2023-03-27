Популярна українська співачка, солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна у сюжеті програми "ЖВЛ" розповіла, що за останній рік у зв'язку з початком війни її стосунки із сином змінилися. Однак, тільки на краще – артистка почала проводити більше часу з малюком.

За словами Юлії, за цей рік вона провела стільки часу із Данею, скільки не проводила вже давно. І тепер, коли вона їде в тури на місяць або навіть більше, вона не докоряє собі за це.

"Я думаю, що стільки часу, скільки за цей рік я провела з Данилом, я не проводила давно. І зараз ось, коли я їду в такий тур на півтора місяці, мені не шкребе, що я погана мати чи ще щось. Тому що я насправді дуже багато йому даю, віддаю. Я це все не показую. Я намагаюся зараз менше говорити про сім'ю, а більше про творчість. Але він не обділений моєю увагою. Дуже сильно його люблю", - розповіла Саніна.

Крім того, артистка розповіла, що дуже сподівається незабаром разом із сім'єю та своєю творчою командою повернутися в Україну та нарешті відіграти концерт на НСК "Олімпійський", який спочатку був перенесений через пандемію, а потім через початок війни. За словами Юлії, вона вірить, що відбудеться цей концерт дуже скоро після перемоги України.

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