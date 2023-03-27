Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років шлюбу пішла від Володимира Дантеса до його кращого друга Михайла Кацуріна, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка, яка нещодавно об'їхала Україну зі своєю новою музичною програмою, поділилася стильними кадрами з роздягальні.

Як видно, на нових знімках Надя зняла себе в дзеркало роздягальні, мабуть, у якомусь модному бутіку. Перед камерою вона з'явилася у стильному аутфіті – на ній білі штани, світлий светр із коміром та широкий сірий піджак оверсайз. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "#NadiyaYe". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Неймовірна".

"Ікона стилю".

"Ідеал жіночої краси".

"Яка гарна".

"Вже чекаю на твій тур Америкою та Європою".

"Ну Надія, ну зірка!"

"Надя, ти прекрасна".

"Люблю тебе, красуне".

"Надія, чекаємо на реліз".

"Просто нереальна".

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