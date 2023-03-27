Популярная украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в сюжете программы "ЖВЛ" рассказала, что за последний год в связи с началом войны ее отношения с сыном изменились. Однако, только в лучшею сторону – артистка начала проводить больше времени с малышом.

По словам Юлии, за этот год она провела столько времени с Даней, сколько не проводила уже давно. И теперь, когда она едет в туры на месяц или даже больше, она не укоряет себя за это.

"Я думаю, что столько времени, сколько за этот год я провела с Даниилом, я не проводила давно. И сейчас вот, когда я еду в такой тур на полтора месяца, мне не шкрябает, что я плохая мать или еще что-то. Потому что я, на самом деле, очень много ему даю, отдаю. Я это все не показываю. Я пытаюсь сейчас меньше говорить о семье, а больше о творчестве. Но он не обделен моим вниманием. Очень сильно его люблю", - рассказала Санина.

Кроме того, артистка рассказала, что очень надеется в скором времени вместе с семьей и своей творческой командой вернуться в Украине и наконец-то отыграть концерт на НСК "Олимпийский", который сначала был перенесен из-за пандемии, а затем из-за начала войны. По словам Юлии, она верит, что состоится этот концерт очень скоро после победы Украины.

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