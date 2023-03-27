Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка ось-ось стане мамою вже третьої дитини, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні домашні фото та розповіла про несподівану функцію свого вагітного живота.

Як видно, на нових знімках Світлана знята у просторій кімнаті, вона вмостилася на дивані і про щось задумалася. Перед камерою артистка з'явилася у смішному смугастому костюмчику, який лише підкреслив її вагітність. При цьому на живіт співачка поставила кухоль зі своїм напоєм, який там чудово тримається.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Сумуватиму за цією супер-функцією". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Кайф. Я теж так робила".

"Які ви гарні. І в мене також є така фотка".

"Тож так робила, а живіт уже опустився".

"Супер. Таке класне відчуття та класний період вагітність. Насолоджуйтесь".

"Можна ще повторити".

"Думаю, всі матусі так робили. Було дуже зручно".

"Круто, функція на кілька місяців".

"Так ось навіщо ви вже втретє завагітніли".

"Чарівна та красива. Обіймаю вас".

"Ви просто класна".

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