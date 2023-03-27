Популярна українська балерина та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка багато років була суддею шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівне відео, заряджене весняним настроєм.

Як видно, Катя зображена на прогулянці в гарній локації на набережній, вона весело кружляє перед об'єктивом із розкішним букетом тюльпанів. Перед камерою артистка з'явилася у стильному світлому костюмі зі спідницею та піджаком, а на її ногах витончені черевички. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні темні окуляри та грайлива посмішка.

У підписі до публікації Кухар написала: "Вона втомилася нести тягар світу… Тому вона вирішила натомість нести квіти. І іноді ви повинні заповнити свій тягар квітами". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати надихаюче весняне відео зірки:

"Красуня! Миру, натхнення, впевненості у завтрашньому дні".

"Катюша, ти – дівчина весна".

"Доброго дня та відмінного настрою вам".

"Чарівна. Ніжна".

"Ви як завжди, розкішна".

"Наша красуня!".

"Як завжди, Катя гарна. Миру та щастя".

"Красуня".

"Така гарна!".

"Кате, сонце, ти як завжди гарненька".

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