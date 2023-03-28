Шоумен і телеведучий Анатолій Анатолич знову оригінально посміявся з трендів сучасних блогерш.

Ведучий Анатолій Анатолич звик висміювати в мережі різні ситуації, ділитися думкою про соціальні конфлікти і часто вражає розповідями про особисте. Цього разу він торкнувся теми, популярної серед блогерів та зірок, які всіляко намагаються втримати популярність.

Багато шанувальників у результаті оцінили гумор артиста. Він вирішив поговорити про медитації, які нахвалюють публічні особистості:

"Відчуття стресу та стурбованість? Поставте це відео на повтор і насолоджуйтесь спокоєм та звуками природи разом з Айзою" - написав Анатоліч. Його колега Ольга Цибульська підтримала: "Хочу, як Айза!"

"Годинну версію медитації від Айзи та курс "Як бути спокійною та безтурботною" ви можете придбати на офіційному сайті aizahappydog.com.ua" - іронічно зауважив Анатоліч.

Зазначимо, що до цього ведучий посміявся в Інстаграм над поведінкою деяких громадських особистостей. Даша Квіткова, яка весь час розповідає про свій одяг у мережі та позує у білизні, а також молода дружина Павлику, яка вирішила пропіаритися за рахунок своєї пластики.

Обидві блогерки здивували споживчим ставленням ведучого, який не міг промовчати і посміявся над цією "пробіжкою" за підписками та лайками.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".