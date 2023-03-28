Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич снова оригинально посмеялся над трендами современных блогерш.

Ведущий Анатолий Анатолич привык высмеивать в сети различные ситуации, делиться мнением о социальных конфликтах и часто впечатляет рассказами о более личном. В этот раз он затронул тему, популярную среди блогеров и звезд, которые всячески пытаются удержать популярность.

Многие поклонники в результате оценили юмор артиста. Он решил поговорить о медитациях, которе нахваливают публичные личности:

"Ощущение стресса и обеспокоенность? Поставьте это видео на повтор и наслаждайтесь покоем и звуками природы вместе с Айзой" - написал Анатолич. Его коллега Ольга Цибульская поддержала: "Хочу, как Айза!".

"Часовую версию медитации от Айзы и курс "Как быть спокойной и безмятежной" вы можете приобрести на официальном сайте aizahappydog.com.ua" - иронично подметил Анатолич.

Отметим, до этого ведущий посмеялся в Инстаграм над поведением некоторых публичных личностей. Даша Квиткова, которая все время рассказывает о своей одежде в сети и позирует в белье, а также молодая жена Павлику, решившая пропиариться за счет своей пластики.

Обе блогерши удивили потребительским отношением ведущего, который не мог промолчать и посмеялся за этой "пробежкой" за подписками и лайками.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".