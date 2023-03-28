Унікальні кадри з молодим Андрієм Данилком ще задовго до піку популярності здивували та порадували його шанувальників.

Так, у Мережі з'явилися кадри, на яких молодий Андрій Данилко обігрує сцену повернення чоловіка додому, пише Politeka.net.

Сильно нетверезий глава сімейства у виконанні Андрія Данилка, ледве тримаючись на ногах, критикує свою дружину за зовнішній вигляд, бігуді та інше, стверджуючи, що вона нікому така «красапєта» не потрібна.

Нагадаємо, у своїх інтерв'ю Андрій Данилко розповідав, що його батько випивав та піднімав руку на його маму. Маленькому Андрію через «нічні концерти» батька нерідко доводилося дзвонити до міліції.

«Підриваюся з розкладачки, звідти дістаю невелику табуреточку, і біжу до телефону, набираю "02". "Виїжджайте! Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив», – розповідав Данилко.

Коментуючи сценку з молодим Андрієм Данилком, користувачі YoTube з сумом зазначають, що артист все вірно помітив, а також зізнаються, що бачать ці кадри вперше.

«Як завжди чудовий, геніальний артист, гордість нашої України! Андрій Данилко – диво!»,

«Я цього не бачила, супер!»,

«Чиста правда!», «Дуже тонко все помічено!»,

"З раннього", "Браво!", "Люкс",

«Андрій талантище»,

«Ранній Данилко класний».

Нагадаємо, знесиленого Андрія Данилка зі сцени забрали на руках.

Також повідомлялося, що на сцену до Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.

Крім того, Politeka.net писала, як Данилко виглядав у молодому віці.