Популярний український шеф-кухар та ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво нещодавно вирушив до мами в гості до Колумбії. Кухар досить довго чекав на цей момент, адже раніше займався збором допомоги для українських захисників і продовжував працювати у своєму ресторані.

Як відомо, до рідної Колумбії Ектор літає не часто, проте кожен відпочинок намагається провести максимально насичено та з користю для себе та близьких. Мама Ектора також раніше встигла побувати в Україні ще до 24-го лютого.

«Щасливі хвилини» - пише Хіменес-браво в Інстаграм.

У мережі почали коментувати:

"Неймовірна краса! Казка!; А яка гарна мама в Ектора! Літня жінка, а краса нікуди не пішла; Бажаю гарного відпочинку з сім'єю 🙌 це так суперово бути у родинному колі; Як я вам добре заздрю; Природа рай!;

Яке щастя бачити щасливих людей; Ектор..Насолоджуйтесь життям та спілкуванням із сім'єю!!Україна чекає на Вас!!».

Зазначимо, мама кулінара мама та вся родина приїхали зустріти його в аеропорту. Після такої тривалої розлуки на всю сім'ю Ектора Хіменес-Браво чекали теплі та тривалі обійми.

Нагадаємо, "У мене часто не вірили": ведучий "Холостяка" Решетник похвалився, що про нього зняли фільм.

Як повідомляла Politeka, "Те, що бачу в дзеркалі…": кума Дзідзьо Цибульська зняла іронічне відео про свою зовнішність.

Також Politeka писала, що "Тут шалено вболівають за Україну": зірка "1+1" Вітвіцька у Техасі побувала в незвичайному місці та показала кадри.