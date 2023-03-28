Популярный украинский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво недавно отправился к маме в гости в Колумбию. Повар довольно долго ждал этого момента, ведь ранее занимался сбором помощи для украинских защитников и продолжал работать в своем ресторане.

Как известно, в родную Колумбию Эктор летает не часто, однако каждый отдых старается провести максимально насыщенно и с пользой для себя и близких. Мама Эктора также ранее успела побывать в Украине, еще до 24-го февраля.

«Счастливые минуты ❤» - пишет Хименес-браво в Инстаграм.

В сети принялись комментировать:

«Невероятная красота! Сказка!; А как хороша мама у Эктора! Пожилая женщина, а красота никуда не ушла; Желаю хорошего отдыха с семьей 🙌 это так суперово быть в кругу семьи; Как я вам по-доброму завидую; Природа рай!;

Какое счастье видеть счастливых людей; Эктор..Наслаждайтесь жизнью и общением с семьёй!!Украина ждет Вас!!».

Отметим, мама кулинара мама и вся семья приехали встретить его в аэропорту. После такой длительной разлуки всю семью Эктора Хименес-Браво ждали теплые и длительные объятия.

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