Після схуднення Ксенія Мішина активно показує, як сильно змінилася і всіляко робить на цьому наголос. Однак відео самолюбування Ксенії в бікіні позитивно оцінює дедалі менше людей, багато хто почав порівнювати актрису з двома протилежностями.

Шанувальники згадують - Леся Нікітюк з українцями зібрала безліч допомоги для постраждалих від війни, працювала в центрі та особисто доглядала дітей потерпілих. Даша Квіткова влаштувала активну рекламу після схуднення та продовжує це робити. Десь посередині знаходиться Мішина, пишуть у мережі.

"No matter what they say 😎" - заявила Мішина.

У мережі були розчаровані: «Соромно за українців, які поїхали і зовсім забули, що вдома війна. Я на росіян злюся, що вони вдають, що це їх не стосується, а у нас своїх таких вистачає; давайте виставлятимемо нічні клуби, пальми, бухло, щоб хлопцям на передовій ридати хотілося, що за цих людей життя кладуть;

У мене навіть брови за цей рік посивіли... а хтось дупу накачав і з кожної камери її штовхає; У неї син і цікаво років через 10 подивитися, як вона буде свою сра*у всім показувати, коли сина заберуть до лав ЗСУ; Хтось виживає як може, а хтось курортами їздить і тим хизується».

Після того, як Мішина в деталях розповіла про свої методи схуднення і став результатом, вона продовжує показувати тіло і отримувати безліч критики.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.