После похудения Ксения Мишина активно показывает, как сильно изменилась и всячески делает на этом акцент. Однако видео самолюбования Ксении в бикини положительно оценивает все меньше людей, многие начали сравнивать актрису с двумя противоположностями.

Поклонники вспоминают - Леся Никитюк с украинцами собрала множество помощи для пострадавших от войны, работала в центре и лично присматривала за детьми пострадавших. Даша Квиткова устроила активную рекламу после похудения и продолжает это делать. Где-то по середине находится Мишина, пишут в сети.

«No matter what they say 😎» - заявила Мишина.

В сети были разочарованы: «Стыдно за украинцев, которые уехали и совсем забыли, что дома война. Я на русских злюсь, что они делают вид, что это их не касается, а у нас своих таких хватает; давайте будем выставлять ночные клубы, пальмы, бухло, чтобы ребятам на передовой рыдать хотелось, что за этих людей жизнь кладут;

У меня даже брови за этот год поседели… а кто-то задницу накачал и из каждой камеры ее толкает; У нее сын и интересно лет через 10 посмотреть, как она будет свою сра*у всем показывать, когда сына заберут в ряды ВСУ; Кто-то выживает как может, а кто-то по курортам ездит и тем кичится».

После того, как Мишина в деталях рассказала о своих методах похудения и поделалсь результатом, она продолжает показывать тело и получать множество критики.

