Популярна українська співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала працює не лише на волонтерській ниві. Артистка встигає записувати нові пісні, щоби порадувати своїх фанатів. На особистій сторінці Інстаграма артистка зізналася, що готує прем'єру особливого для неї альбому.

Зокрема, 11 травня у Ліверпулі пройде EuroFestival, який присвячений пісенному конкурсу "Євробачення-2023". Там виступить Джамала зі своїм новим альбомом "QIRIM", який знаменитість присвятила Криму, де пройшло її дитинство.

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" розповіла про це та опублікувала обкладинку з анонсом свого виступу. Для фотосесії артистка вибрала незвичайний образ. Вона постала в золотій масці і чарівному плащі, який пошитий з тканини, що переливається.

Артистичне вбрання оцінила колега Джамали, відома українська співачка Надя Дорофєєва. У коментарях під знімком та написала коротке: "Вау!"

Фоловери переможниці пісенного конкурсу "Євробачення-2016" також написали компліменти для співачки: "Неймовірна обкладинка", "Як це круто!", "Пожежа", "Як із фантастичного фільму образ", "Ура! Щось таке міжгалактичне".

Нагадаємо, Джамала несподівано звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Джамала кардинально змінила імідж та показала результат.

Як Politeka повідомляла, Джамала в образі з незвичайним вінком заінтригувала фанатів.