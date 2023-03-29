Популярная украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала трудится не только на волонтерском поприще. Артистка успевает записывать новые песни, чтобы порадовать своих фанатов. На личной странице в Инстаграм артистка призналась, что готовит премьеру особенного для нее альбома.
В частности, 11 мая в Ливерпуле пройдет EuroFestival, который приурочен к песенному конкурсу "Евровидение-2023". Там выступит Джамала со своим новым альбомом "QIRIM", который знаменитость посвятила Крыму, где прошло ее детство.
Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" рассказала об этом и опубликовала обложку из анонсом своего выступления. Для фотосессии артистка выбрала необычный образ. Она предстала в золотой маске и чарующем плаще, который пошит из переливающей ткани.
Артистический наряд оценила коллега Джамалы, известная украинская певица Надя Дорофеева. В комментариях под снимком та написала короткое: "Вау!".
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Фолловеры победительницы песенного конкурса "Евровидение-2016" также написали комплименты для певицы: "Невероятная обложка", "Как это круто!", "Пожар", "Как из фантастического фильма образ", "Ура! Что-то такое межгалактическое".
Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.
Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.