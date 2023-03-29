Катерина Репяхова зняла на відео процес приготування обіду для свого малюка та показала, чим його балує.

Українська блогерка, бізнесвумен та концертний директор Віктора Павлика намагається приділяти час не лише своїй роботі, а й родині. Часто сім'я проводить разом вихідні та їздить у подорожі. А цього разу Катерина Репяхова на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз показала, який обід приготувала для свого синочка.

Зокрема дружина музиканта вирішила побалувати синочка Михайла корисним супчиком із фрикадельками. Блогер не втрималася і похвалилася результатом своєї праці зі своїми підписниками.

Для смачного обіду Катерині Репяхової знадобилися прості інгредієнти:

картопля 2-3 шт.

цибулина – 1 шт.

морква 1 шт.

цвітна капуста - близько 300 г

курячого фаршу - 300 г

Так, Катерина Репяхова зняла на відео процес приготування обіду для свого малюка. Дбайлива матуся нарізала кубиками картоплю та цибулю, а цвітну капусту розібрала на суцвіття. Блогер кинула овочі в кастрюлю і почала варити овочевий бульйон до закипання.

Тим часом вона сформувала з курячого фаршу кульки приблизно однакового розміру. Після цього до бульйону вона додала фрикадельки і проварила на слабкому вогні до готовності.

"Ось який запашний супчик у нас вийшов", - прокоментувала вона.

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