Українська блогерка, бізнесвумен та концертний директор Віктора Павлика намагається приділяти час не лише своїй роботі, а й родині. Часто сім'я проводить разом вихідні та їздить у подорожі. А цього разу Катерина Репяхова на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз показала, який обід приготувала для свого синочка.
Зокрема дружина музиканта вирішила побалувати синочка Михайла корисним супчиком із фрикадельками. Блогер не втрималася і похвалилася результатом своєї праці зі своїми підписниками.
Для смачного обіду Катерині Репяхової знадобилися прості інгредієнти:
- картопля 2-3 шт.
- цибулина – 1 шт.
- морква 1 шт.
- цвітна капуста - близько 300 г
- курячого фаршу - 300 г
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Так, Катерина Репяхова зняла на відео процес приготування обіду для свого малюка. Дбайлива матуся нарізала кубиками картоплю та цибулю, а цвітну капусту розібрала на суцвіття. Блогер кинула овочі в кастрюлю і почала варити овочевий бульйон до закипання.
Тим часом вона сформувала з курячого фаршу кульки приблизно однакового розміру. Після цього до бульйону вона додала фрикадельки і проварила на слабкому вогні до готовності.
"Ось який запашний супчик у нас вийшов", - прокоментувала вона.
Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилося з її губами після уколів краси.
Як ще Politeka писала, дружина Павлика збільшила губи, насмішивши українок виглядом.
Також Politeka повідомляла, що дружина Павлика розчарувала експериментом із зовнішністю, показавши обличчя зблизька.