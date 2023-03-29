Екатерина Репяхова сняла на видео процесс приготовления обеда для своего малыша и показала, чем его балует.

Украинская блогерша, бизнесвумен и концертный директор Виктора Павлика страется уделять время не только своей работе, но и семье. Частенько семья проводит вместе выходные и ездит в путешествия. А на этот раз, Катерина Репяхова на своей странице в Инстаграм-Сториз показала, какой обед приготовила для своего сыночка.

В частности жена музыканта решила побаловать сыночка Михаила полезным супчиком с фрикадельками. Блогер не удержалась и похвасталась результатом своих трудов со своими подписчиками.

Для вкусного обеда Катерине Репяховой понадобились простые ингридиенты:

картофель 2-3 шт.

луковица - 1 шт.

морковь 1 шт.

цветная капуста - около 300 г

куриного фарша - 300 г

Так, Екатерина Репяхова сняла на видео процесс приготовления обеда для своего малыша. Заботливая мамочка нарезала кубиками картофель и лук, а цветную капусту разобрала на соцветия. Блогер бросила овочи в каструли и начала варить овощной бульйон до закипания.

Тем временем он сформировала из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. После этого в бульон она добавила фрикадельки и проварила на слабом огне до готовности.

"Вот какой у нас вышел душистый супчик", - прокомментировала она.

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