Украинская блогерша, бизнесвумен и концертный директор Виктора Павлика страется уделять время не только своей работе, но и семье. Частенько семья проводит вместе выходные и ездит в путешествия. А на этот раз, Катерина Репяхова на своей странице в Инстаграм-Сториз показала, какой обед приготовила для своего сыночка.
В частности жена музыканта решила побаловать сыночка Михаила полезным супчиком с фрикадельками. Блогер не удержалась и похвасталась результатом своих трудов со своими подписчиками.
Для вкусного обеда Катерине Репяховой понадобились простые ингридиенты:
- картофель 2-3 шт.
- луковица - 1 шт.
- морковь 1 шт.
- цветная капуста - около 300 г
- куриного фарша - 300 г
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Так, Екатерина Репяхова сняла на видео процесс приготовления обеда для своего малыша. Заботливая мамочка нарезала кубиками картофель и лук, а цветную капусту разобрала на соцветия. Блогер бросила овочи в каструли и начала варить овощной бульйон до закипания.
Тем временем он сформировала из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. После этого в бульон она добавила фрикадельки и проварила на слабом огне до готовности.
"Вот какой у нас вышел душистый супчик", - прокомментировала она.
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