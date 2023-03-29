Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилая кадрами з тренажерного залу, на яких продемонструвала фігуру в лосинах та спортивному топі. Вона зізналася, що за останній місяць набрала зайвого й тепер важить 57 кілограмів при зрості 169 см.

"Боже, знали б ви, як я люблю 🥯🍞🥐🥖. Ви, напевно, зараз смієтесь, бо на фото цього не особливо видно😄 це на перший погляд, бо за останній місяць я знову піднабрала - ну не можу пройти повз свіжоспеченої випічки 😂 її аромат так і манить) зараз вага 57 😏 а я хочу за місяць мати уже 53 кг) Тому працюю і забуваю про булки 😭", — написала дружина ведучого під світлинами.

При цьому шанувальники зіркової родини в коментарях захоплюються формами Христини Решетнік, яка є матусею трьох дітей:

"Ви після трьох пологів виглядаєте ідеально 😍";

"Ви дуже гарна завжди. Зовсім трішки схуднути і досить. А то роблять з себе деякі зірки, як Квіткова та Мішина скелети ходячі..жесть";

"Для вашого зросту у вас ідеальна фігура. 🔥";

"Ви дуже гарна 😍 а свіжа булочка це любов ще таааа… але завжди після тренування замислюєшся про правильне харчування 💪🏻🍰".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.