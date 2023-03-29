В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник поделила кадрами из тренажерного зала, на которых продемонстрировала фигуру в лосинах и спортивном топе. Она призналась, что за последний месяц набрала лишнего и теперь весит 57 килограммов при росте 169 см.

"Боже, знали бы вы, как я люблю 🥯🍞🥐🥖. Вы, наверное, сейчас смеетесь, потому что на фото этого не особо видно 😄 это на первый взгляд, потому что за последний месяц я снова поднабрала - ну не могу пройти мимо свежеиспеченной выпечки 😂 ее аромат так и манит) сейчас вес 57 😏 а я хочу через месяц иметь уже 53 кг) Поэтому работаю и забываю о булках 😭", - написала жена ведущего под фотографиями.

При этом поклонники звездной семьи в комментариях восхишаются формами Кристины Решетник, которая является мамочкой троих детей:

"Вы после трех родов выглядите идеально 😍";

"Вы очень красива всегда. Совсем немного похудеть и достаточно. А то делают из себя некоторые звезды, как Квиткова и Мишина скелеты ходячие..жесть";

"Для вашего роста у вас идеальная фигура. 🔥";

"Вы очень красивая 😍 а свежая булочка это любовь еще таааа… но всегда после тренировки задумываешься о правильном питании 💪🏻🍰".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.