Переможець «МастерШеф» Євгеній Клопотенко став ведучим свого власного шоу і першим, хто до нього прийшов, став Володимир Остапчук.

Шоу Євгена Клопотенка називається «Пекельні борошна», а його мета – познайомити глядачів зі стравами української кухні, а також, як можна українізувати страви інших країн світу, пише Politeka.net.

Наприклад, жульєн.

Гостем першого випуску став телеведучий Володимир Остапчук.

«Передача дуже сердечна, аж до сліз щемно»,

«Таке шоу класне. Наче давні друзі на кухні зібралися поговорити після кількох років розлуки і паралельно щось приготувати», «Клопотенко молодець рівень кулінарного шоу класний»,

«Ну дуууже забагато реклами, але в цілому мені подобається ця передача. Блін, я дивилась, як ви готуєте грибну юшку і ви так смачно все розповідали, що в мене аж слюньки текли... Тепер теж хочу приготувати таку смакоту... До речі, сама найсмачніша юшка виходить з грибів, які ростуть у лісі. А також їх можна засушити і вдома буде дуже приємно пахнути. Але все ж таки можна брати гриби навіть магазинні, різниці немає. Коротше, мені подобається!»,

«А мені, до речі, дуууже приємно було почути від Володимира, що йому соромно за деякі речі, що він визнав свою помилку та спілкується з дружиною», - обговорюють глядічі першвий випуск шоу Клопотенка «Пекельні борошна».

До речі, паралельно з приготуванням цікаве зізнання зробив і Євген Клопотенко. Виявилося, що він зустрівчався з дівчиною, з якою був у стосунках і Остапчук.

«У нас була з тобою спільна дівчина. Була дівчина, із якою ти зустрічався колись, і я з нею також зустрічався. Уявляєш? Щоб ти просто знав, що ми з тобою набагато ближчі, ніж ти можеш собі уявити. Ми майже з тобою цілувалися", - пожартував Клопотенко.

Ресторатор натякнув Остапчуку, що її ім'я починається на літеру "К".



"Чотири літери в імені? – уточнив Остапчук. – Усе, я зрозумів".

Нагадаємо, Євген Клопотенко не має сім'ї і ніколи не був одружений. Ресторатор зізнавався, що поки не прагне шлюбу і може зустрічатися з кількома дівчатами одночасно.

Крім того, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.