Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменеса-Браво нарешті вирушив у гості до своєї мами, яка проживає у Колумбії. Він не бачив її протягом року, адже залишався в Україні та активно волонтерив, допомагаючи ЗСУ. На своїй сторінці в мережі Інстаграм шеф-кухар показав миле домашнє відео з Батьківщини.

Так, Ектор Хіменеса-Браво опублікував відео, на якому гуляє разом з мамою мальовничим парком: довкола розкинулися екзотичні дерева, високі пагорби та гори. Як розповів кулінар, під час прогулянки він зрозумів одну важливу річ.

"Нещодавно був на прогулянці з мамою і зрозумів... цей час для мене дуже цінний, адже дуже скоро я їду. Начебто й за Україною дуже сумую, за зйомками, роботою та друзями. Але й маму залишати не хочеться. Раніше спокійно могла приїхати до мене до Києва, але зараз це складно...", - сказав Ектор Хіменеса-Браво.

У коментарях під відео кулінара зібралося багато коментарів. Користувачі мережі бажали мамі кулінара "міцного здоров'я", а також писали, що відео їх дуже зворушило:

"Яка краса! Вашій мамі міцного здоров'я та довгих років!", "Прогулянка з найріднішою. ​​Це дуже мило", "Як у казці", "Бажаю твоїй мамі міцного здоров'я! Зберігає себе".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

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