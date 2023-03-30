Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименеса-Браво наконец отправился в гости к своей маме, которая проживает в Колумбии. Он не видел ее на протяжении года, ведь оставался в Украине и активно волонтерил, помогая ВСУ. На своей странице в сети Инстаграм шеф-повар показал милое домашнее видео из Родины.

Так, Эктор Хименеса-Браво опубликовал видео, на котором гуляет вместе с мамой по живописному парку: вокруг раскинулись экзотические деревья, высокие холмы и горы. Как рассказал кулинар, во время прогулки он понял одну важную вещь.

"Недавно был на прогулке с мамой и понял... это время для меня очень ценное, ведь очень скоро я уезжаю. Вроде и за Украиной очень сильно скучаю, за съемками, работой и друзьями. Но и маму оставлять очень не хочеться. Раньше она спокойно могла приехать ко мне в Киев, но сейчас это сложно...", - поделился Эктор Хименеса-Браво.

В комментариях под видео кулинара собралось много комментариев. Пользователи сети желали маме кулинара "крепкого здоровья", а также писали, что видео очень их растрогало:

"Какая красота! Вашей маме крепкого здоровья и долгих лет!", "Прогулка с самой родной. Это очень мило", "Как в сказке", "Желаю твоей маме крепкого здоровья! Хранит себя".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.