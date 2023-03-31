Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним сімейним фото, з чоловіком, мамою та доньками.

Як видно, на знімку Камалія та її рідні відбиті у гарній локації, вони всі при повному параді. Співачка, її чоловік і доньки-близнючки одягнені в розкішні білі вбрання, тоді як мама артистки у темному образі. При цьому можна помітити, що співачка дуже схожа зовні на свою маму, яка, до речі, дуже молода та стильна.

Як виявилось, у мами Камалії день народження, і вона написала привітання від імені свого чоловіка Мохаммада Захура:

"Шановна Інно Петрівно, бажаю вам найщасливішого Дня народження! У цей особливий день я відчуваю неймовірну подяку за тепло, любов і підтримку, які ви надали мені з того часу, як я приєднався до вашої родини. Ваша доброта і мудрість були джерелом натхнення, і мені так пощастило, що ви є в моєму житті. Нехай цей новий рік буде сповнений радістю, сміхом та незліченними благословеннями. Я сподіваюся, що у вас буде такий чудовий день, як і ви, в оточенні любові вашої родини та друзів. Ми разом створимо чудові спогади та відсвяткуємо ще багато днів народження! З любов'ю та вдячністю, Мохаммад Захур".

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