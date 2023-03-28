Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка багато років працювала в Росії, а з початку війни виїхала звідти і виявила проукраїнську позицію, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото та розповіла про муд-відео до нової пісні "Такі ми люди".

Як видно, на новій фотографії Віра зняла себе сама і виглядає вона максимально природно та по-домашньому. Видно, що на ній сірий наряд, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. При цьому можна побачити, що на ній чорні навушники.

У підписі до публікації Брежнєва написала: "Я вже говорила, що за останній рік дуже змінилася всередині, як багато хто з нас. Саме це мені й хотілося показати в муд-відео до пісні "Такі ми люди", і новий образ для нього, як візуалізація цих змін, так само відсутність акценту на одяг, кольори, інтер'єр, екстер'єр, навіть у такі прості речі ми заклали свій зміст, і ви його "зчитали". В даному випадку, як артист і як людина, я щаслива, що вам відгукнувся мій посил. І я дуже вдячна за підтримку, за всі теплі слова і ваші репости. Відчуваю вашу енергію, ваше світло, відгук вашого серця. Ми стали сильнішими, ніж думали".

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