Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій жіночий клуб та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала гарячі кадри та повідомила про завершення своєї подорожі.

Як видно, на нових фотографіях Ілона знята у розкішному готельному номері на відпочинку. Перед камерою вона з'явилася в спокусливій шовковій сукні насиченого червоного відтінку з чорним мереживом, яке підкреслило тонку талію та ноги. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: " Подорож скінчилася, але залишила дуже теплі спогади і приємні ємоціі. Рівновагу відновлено, рухаємось далі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Божественно красиво".

"На фото султаншу".

"І до чого все це?"

"Вау!".

"Круто".

"Виглядає зверху, як велика труна".

"Вогонь".

"Красуня".

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