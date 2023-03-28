Популярна українська хореограф та переможниця "Танців з зірками", яка з початку війни виїхала жити в Австрію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з маленьким сином.

Як видно, на нових фотографіях Олена знята на прогулянці із синочком. Судячи з знімків, там, де зараз живе танцівниця, вже настала справжня весна, цвітуть дерева та світить сонечко. На одному з фото Альона та її малюк їдять морозиво, також вона зайшла випити кави. На ще одному знімку хореограф позує на тренуванні зі своєю подругою, вони обидві мило посміхаються до камери.

У підписі до публікації Шоптенко написала: "Щасливі моменти". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати фотографії зірки, засинаючи її компліментами:

"Гарненькі".

"Гарно. Щастя завжди абсолютно красиве".

"Схоже на парк Кіото у Києві".

"Дівчина-весна, гарна".

"Які гарні".

"Мілота".

"Яка краса".

Нагадаємо, "Ікона стилю": Дорофєєва в роздягальні блиснула модним аутфітом.

Як повідомляла Politeka, "Наша красуня": Кухар з "Танців з зірками" з букетом тюльпанів надихнула на весняний настрій.

Також Politeka писала, що "Всі матусі так робили": Тарабарова відкрила несподівану супер-функцію вагітного живота.